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Светлов — о «Металлурге»: глубина состава — лучшая как минимум на Востоке

Светлов — о «Металлурге»: глубина состава — лучшая как минимум на Востоке
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Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов оценил победу «Металлурга» на мемориале Ромазана.

– Бросилось в глаза, что на мемориале Ромазана шёл более открытый хоккей, чем на Кубке мэра Москвы. Моду диктовал «Металлург», он забирал у соперников пространство и сохранял приверженность к быстрому, атакующему хоккею, с большим количеством передач и контролем шайбы.

– Как оцените победу «Металлурга» на турнире?
– Повторюсь, «Металлург» сохранил свой игровой стиль, плюс бросилось в глаза, что у команды подрастает новое поколение молодёжи. В этой преемственности – один из главных плюсов Магнитогорска. Отсюда и глубина состава, особенно в атаке – лучшая как минимум на Востоке, – приводит слова Светлова Russia-Hockey.

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