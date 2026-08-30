Черкас — о новом сезоне КХЛ: фавориты вообще остаются те же

Заслуженный тренер России Сергей Черкас назвал фаворитов предстоящего сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Локомотив» – один из главных фаворитов. У них стабильный состав, но поменялся тренер. Посмотрим, как сработает Квартальнов. Ему дали очень хороший шанс что-то выиграть. Фавориты вообще остаются те же.

Думаю, добавит ЦСКА. Верю и надеюсь, что сильнее сыграет СКА. Менеджмент проделал работу по усилению состава, клуб на правильном пути. Московское «Динамо» способно что-то показать после прихода Тамбиева. На Востоке традиционно – «Авангард», «Металлург», «Ак Барс», которые поборются за самые высокие места.

Отмечу и минское «Динамо», куда пришёл Сергей Брылин. Его нельзя назвать иностранным тренером, но большую часть карьеры он провёл за о