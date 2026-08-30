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Форвард «Сан-Хосе» Селебрини: нам нужно лучше играть в обороне, если мы хотим в плей-офф

Форвард «Сан-Хосе» Селебрини: нам нужно лучше играть в обороне, если мы хотим в плей-офф
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Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини выразил мнение, что «акулам» необходимо улучшить игру в обороне, чтобы попасть в плей-офф НХЛ в предстоящем сезоне.

«Думаю, нам нужно лучше играть в обороне и не позволять сопернику забивать. В прошлом сезоне мы создали много моментов в атаке, но пропущенные после собственных ошибок и провалов в концентрации голы сильно нам навредили… Если мы хотим выйти в плей-офф, это должно стать одной из главных задач для нас.

В прошлом сезоне я слишком часто терял шайбу. Я увидел в своей игре разные моменты, которые хотел бы исправить», – приводит слова Селебрини NBC Sports BayArea.

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