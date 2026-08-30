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Барабанов — о самой большой зарплате в КХЛ: не могу сказать, что на меня это давит

Барабанов — о самой большой зарплате в КХЛ: не могу сказать, что на меня это давит
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Нападающий «Автомобилиста» Александр Барабанов высказался о статусе самого высокооплачиваемого игрока Континентальной хоккейной лиги.

– Какая у вас цель на следующий сезон?
– Моя цель приносить максимальную пользу команде и бороться за Кубок Гагарина.

– Вы – самый высокооплачиваемый хоккеист КХЛ. Как реагируете на этот статус?
– Спокойно отношусь, не могу сказать, что на меня это давит. У меня есть семья, дети, когда я прихожу с тренировки, не читаю социальные сети и убираю шум вокруг себя, – приводит слова Барабанова «Матч ТВ».

Сообщалось, что по договору с клубом 32-летний хоккеист будет получать 124 млн рублей за сезон без учёта бонусов — 100 млн базовая зарплата плюс 24 млн в рамках коммерческого контракта.

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