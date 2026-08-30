Валерий Белов прокомментировал переход Стася и Бывальцева в «Ак Барс»

Бывший главный тренер «Ак Барса» Валерий Белов оценил переход в команду нападающих Андрея Стася и Алексея Бывальцева.

«Стась в моём понимании – грамотный центральный, умеющий хорошо играть на точке и расставлять игроков на вбрасывании. Плюс он габаритный и очень опытный нападающий. Но сейчас это уже скорее суперветеран для нашей лиги, которая всё-таки омолаживается. И играть на Востоке немного тяжелее, чем на Западе, как он играл в Минске. Всё равно там проще с передвижениями.

Если говорить о Стасе и Бывальцеве, то это два довольно возрастных центра. Поэтому я думаю, что для них переход в «Ак Барс» – это хороший шанс. Думаю, для кого-то это хорошая финишная черта, а для кого-то шанс побороться з