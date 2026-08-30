Вратарь Алексей Медведев — пятый в списке проспектов «Ванкувера» по версии сайта НХЛ

Официальный сайт НХЛ опубликовал топ-5 лучших проспектов «Ванкувер Кэнакс». Список возглавил третий номер драфта НХЛ — 2026, 18-летний форвард Калеб Малхотра. Пятую строчку занял российский вратарь Алексей Медведев.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Калеб Малхотра (18 лет, Бостонский университет, NCAA).

2. Брэйден Кутс (19 лет, «Принс Альберт», WHL).

3. Адам Новотны (19 лет, «Питерборо Питс», OHL).

4. Йонатан Леккеримяки (22 года, «Ванкувер» и «Абботсфорд Кэнакс», АХЛ).

5. Алексей Медведев (18 лет, «Лондон Найтс», OHL). В своём втором сезоне в лиге Онтарио голкипер провёл 36 матчей в регулярном чемпионате при 89,6% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,26.