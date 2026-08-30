Светлов: у «Трактора» много вакансий в нападении, к сезону они подходят с двумя тройками

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов выразил мнение, что атакующая линия «Трактора» пока не сформирована.

– «Трактор» разочаровал – и не случайно занял последнее место на мемориале [Ромазана].

– В чём проблема Челябинска?

– Года полтора назад атака «Трактора» по именам была одной из лучших на Востоке. И немного удивительно, что теперь в нападении Челябинска – много вакансий.

На турнире в Магнитогорске свои голы забил легионер Легаре, не вызывает сомнений уровень Григоренко, Светлакова и Сошникова. Может, по статистике они в предсезонке не блещут, но определённый уровень показывают. Тот же Сошников, с которым в своё время работал в «Атланте» и который всегда прибавляет по ходу сезона, принесёт клубу большую пользу.

Но пока не впечатлил другой форвард-легионер – Катчук, скромно выглядит