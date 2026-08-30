15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Минск — Динамо Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Светлов: у «Трактора» много вакансий в нападении, к сезону они подходят с двумя тройками

Светлов: у «Трактора» много вакансий в нападении, к сезону они подходят с двумя тройками
Комментарии

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов выразил мнение, что атакующая линия «Трактора» пока не сформирована.

– «Трактор» разочаровал – и не случайно занял последнее место на мемориале [Ромазана].

– В чём проблема Челябинска?
– Года полтора назад атака «Трактора» по именам была одной из лучших на Востоке. И немного удивительно, что теперь в нападении Челябинска – много вакансий.

На турнире в Магнитогорске свои голы забил легионер Легаре, не вызывает сомнений уровень Григоренко, Светлакова и Сошникова. Может, по статистике они в предсезонке не блещут, но определённый уровень показывают. Тот же Сошников, с которым в своё время работал в «Атланте» и который всегда прибавляет по ходу сезона, принесёт клубу большую пользу.

Но пока не впечатлил другой форвард-легионер – Катчук, скромно выглядит