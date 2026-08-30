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Генменеджер «Ак Барса» не думает, что легионеры будут уезжать из КХЛ по сценарию Криштофа

Генменеджер «Ак Барса» не думает, что легионеры будут уезжать из КХЛ по сценарию Криштофа
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин не считает, что легионеры будут расторгать контракт с клубом в одностороннем порядке, пользуясь прецедентом нападающего Михала Криштофа. Напомним, форвард уехал играть в Швейцарию в клуб «Лангнау Тайгерс», покинув расположение «Сочи» при действующем контракте.

«Думаю, что иностранные игроки такой возможностью не воспользуются. Все, кто приезжает сюда, понимают, какие задачи перед ними поставлены. Они видят город, инфраструктуру, где делается всё для них и их семей. И наш город тоже безопасный во всём», – приводит слова Валиуллина ТАСС.