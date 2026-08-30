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Киселевич — о карьере хоккеиста: можно было сделать больше, лучше и круче

Киселевич — о карьере хоккеиста: можно было сделать больше, лучше и круче
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Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Гагарина Богдан Киселевич, ныне занимающий должность заместителя директора по развитию «Северстали», высказался о своей карьере хоккеиста. Ранее он провёл свой прощальный матч в Череповце.

– Если подводить итоги карьеры, вы всем довольны?
– Думаю, ни один спортсмен не будет всем доволен. Я не являюсь исключением. Конечно, можно было сделать лучше, больше и круче. Мог сделать больше для каждой из команд, которые мне доверили играть за себя. Есть много недореализованности, но это с позиции того, что мне тренеры всю карьеру говорили всегда на максимум себя настраивать.

Можно было больше сделать в ЦСКА, «