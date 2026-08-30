Карпухин — об игре за «Ак Барс»: у меня получился лучший сезон по статистике

Защитник Илья Карпухин высказался о своём переходе в «Автомобилист» из «Ак Барса» в текущее межсезонье.

– Почему в межсезонье ваш выбор пал на «Автомобилист»?

– Совокупность факторов. В Казани меня окружали прекрасные люди и прекрасные болельщики. Ко мне тепло относились, поэтому решение далось непросто. Конечно, была важна спортивная составляющая, важен был тот факт, что я теперь буду играть поближе к дому.

– Какие могли бы подвести итоги казанскому периоду?

– Отличный командный результат. Мы дошли до финала, но уступили, хотя играли до последнего. А ещё у меня получился лучший сезон по статистике, забил больше всего голов. Могу сказать спасибо за такую возможность тренерскому штабу, я чувствовал доверие. Они раскрыли те качества, которые помогали команде