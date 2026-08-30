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«Когда выходил на лёд, было не очень хорошее чувство». Силантьев — об эпизоде с травмой

«Когда выходил на лёд, было не очень хорошее чувство». Силантьев — об эпизоде с травмой
Комментарии

Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев рассказал о своём восстановлении после травмы. Форвард получил тяжёлую травму ноги 24 февраля 2026 года в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:4).

– Пересматривали момент с травмой в игре с «Северсталью»?
– Да.

– Для чего?
– Хотелось понять, как это произошло. В моменте понял, что заехал в колею, почувствовал дырку во льду. Дальше уже было без шансов.

– Вы рассказывали, что уже в момент выхода на лёд было какое-то помутнение.
– Не знаю, с чем это связано. Но был т