«Когда выходил на лёд, было не очень хорошее чувство». Силантьев — об эпизоде с травмой

Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев рассказал о своём восстановлении после травмы. Форвард получил тяжёлую травму ноги 24 февраля 2026 года в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:4).

– Пересматривали момент с травмой в игре с «Северсталью»?

– Да.

– Для чего?

– Хотелось понять, как это произошло. В моменте понял, что заехал в колею, почувствовал дырку во льду. Дальше уже было без шансов.

– Вы рассказывали, что уже в момент выхода на лёд было какое-то помутнение.

– Не знаю, с чем это связано. Но был т