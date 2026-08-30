«У него всё должно получиться в НХЛ». Форвард «Металлурга» — о Канцерове

Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев прокомментировал отъезд экс-форварда магнитогорского клуба Романа Канцерова в Северную Америку.

– Как отнеслись к отъезду Романа Канцерова в НХЛ?

– Только рад за него. Пожелал удачи ему, у него всё должно получиться. Тьфу-тьфу-тьфу.

– Без Канцерова ваша тройка с Ткачёвым будет другой или новый центр будет исполнять те же функции?

– Канцерова больше нет, будет абсолютно новая тройка. Нэйтан Тодд сейчас перешёл в звено к Даниилу Вовченко и Сергею Толчинскому. А у нас с Володей центром будет Андрей Козлов. У нас уже хорошо получается,