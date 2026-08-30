«Нет необходимого бюджета». Артюхин — о приглашении Гусева в «Шанхайские Драконы»

Генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин заявил, что клуб не может позволить себе подписать контракт с форвардом Никитой Гусевым из‑за отсутствия свободных денег в бюджете.

— Сейчас одним из самых известных свободных агентов КХЛ остаётся Никита Гусев. Учитывая, что вы сказали о почти израсходованном бюджете, можно ли говорить, что в вашей команде мы его не увидим?

— Да, вы, по сути, сами ответили на свой вопрос. У нас сейчас нет необходимого бюджета, поэтому, к сожалению, Никиту мы взять не можем, — приводит слова Артюхина пресс-служба «Шанхайских Драконов».