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«Нет необходимого бюджета». Артюхин — о приглашении Гусева в «Шанхайские Драконы»

«Нет необходимого бюджета». Артюхин — о приглашении Гусева в «Шанхайские Драконы»
Комментарии

Генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин заявил, что клуб не может позволить себе подписать контракт с форвардом Никитой Гусевым из‑за отсутствия свободных денег в бюджете.

— Сейчас одним из самых известных свободных агентов КХЛ остаётся Никита Гусев. Учитывая, что вы сказали о почти израсходованном бюджете, можно ли говорить, что в вашей команде мы его не увидим?
— Да, вы, по сути, сами ответили на свой вопрос. У нас сейчас нет необходимого бюджета, поэтому, к сожалению, Никиту мы взять не можем, — приводит слова Артюхина пресс-служба «Шанхайских Драконов».