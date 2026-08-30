«Конечно, хочется». Форвард «Металлурга» — о возможном отъезде в НХЛ

Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев рассказал о своём желании попробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге.

– Есть ли в последний год по контракту цель заявить о себе так, чтобы получить односторонний контракт в НХЛ?

– Каждый сезон ставлю себе цели. Для меня задача становиться лучше и прогрессировать, это главное. Командные цели и так понятны – хотим только кубок, мы ради этого и собрались. Насчёт НХЛ – конечно, хочется. Желание есть, а там посмотрим, – сказал Силантьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В минувшем регулярном чемпионате 26-летний форвард провёл 53 матча, в которых отметился 20 заброшенны