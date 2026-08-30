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Фастовский — о Гусеве: он очень специфический хоккеист, и поэтому не всё так однозначно

Фастовский — о Гусеве: он очень специфический хоккеист, и поэтому не всё так однозначно
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Бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский оценил вероятность перехода нападающего Никиты Гусева в «Ак Барс». 31 мая у игрока закончился контракт с московским «Динамо». На данный момент он находится в статусе неограниченно свободного агента.

«Сразу скажу, что у меня нет инсайдов по Гусеву. Не знаю, где он будет, и ничего по этому поводу не могу сказать. Что касается «Ак Барса», то я не в курсе, насколько он нужен Казани. Это уже надо спрашивать у главного тренера или генменеджера. Потому что Гусев – очень специфический хоккеист, и поэтому не всё так однозначно. И именно из-за этого у него не очень складывается с московским «Динамо», – приводит слова Фастовского «Сила спорта».

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