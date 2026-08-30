«Спартак» продлил контракт с Волохиным. Он стал лучшим вратарём ВХЛ в прошлом сезоне

«Спартак» подписал новый двусторонний контракт с 21-летним вратарём Евгением Волохиным на три года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Желаем нашему талантливому голкиперу крепкого здоровья, надёжной игры и эффектных спасений, много новых побед и матчей «на ноль» с командами системы московского «Спартака», – говорится в сообщении красно-белых.

В прошлом сезоне голкипер провёл четыре матча в КХЛ. Также на его счету 40 игр за «Химик» в регулярном чемпионате ВХЛ и 23 матча в плей-офф. В регулярке Волохин отражал 94,8% бросков, в плей-офф у Евгения 93,6% сейвов. Он стал лучшим вратарём сезона в ВХЛ.