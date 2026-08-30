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Генменеджер «Эдмонтона» заявил, что вратарь Андерсен пропустит старт сезона НХЛ

Генменеджер «Эдмонтона» заявил, что вратарь Андерсен пропустит старт сезона НХЛ
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Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Стэн Боумэн заявил, что голкипер команды Фредерик Андерсен и форвард Мэттью Савой пропустят старт сезона из-за травм. Ранее сообщалось, что они не будут участвовать в тренировочном лагере.

«Травмы – это не очень хорошо. Но внутри команды мы не так обеспокоены и не нервничаем по этому поводу, как болельщики или СМИ. Нас это не беспокоит. Это часть спорта, и мы с этим справимся.

Мэтт пропустит меньше времени, чем Фредди. К тому же Фредди старше. Поэтому мы, вероятно, не будем рисковать и дадим ему достаточно времени [на восстановление]. Я не хочу называть конкретные сроки, но это не значит, что он пропустит полсезона или что-то подобное. Это будет намного меньше. Вероятно, к началу тренировочного лагеря у нас будет более точный график», — приводит слова Боумэна Sportsnet.

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