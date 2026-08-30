«Головная боль и приятные хлопоты». Исаков — о заходе молодых талантов в состав «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о большом количестве молодёжи, которую удалось просмотреть во время предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы».

– Большое количество молодых хоккеистов вам удалось проверить на этом турнире – как вам их игра?

– Ребята из молодёжной команды у нас действительно были с самого начала турнира. Потом на второй матч приехало ещё семь хоккеистов МХЛ, потом некоторых мы отправили обратно. Сегодня кто-то сыграл и проявил себя здорово. Думаю, что парни получили очень большой опыт. Они всё лучше и лучше начинают по