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Анвар Гатиятулин подвёл итоги предсезонной подготовки «Ак Барса»

Анвар Гатиятулин подвёл итоги предсезонной подготовки «Ак Барса»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвёл итоги предсезонной подготовки команды.

– Довольны ли всем, как прошла предсезонка, или есть ещё что улучшать?
– Конечно, в идеале иметь всю команду к началу сборов, чтобы проверить и наиграть все сочетания. Работаем в реалиях, к нам добавится ещё Кевин Хейз, нужно будет опять смотреть сочетания. Проверять мы это уже будем в течение регулярного чемпионата. Но у нас есть такой опыт, поэтому, будет немножко проще.

В целом мы выполнили то, что планировали, получили информацию, кем-то довольны, от кого-то ждали большего. Здесь тоже для нас есть хорошая информация, будем думать, что делать дальше, — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.

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