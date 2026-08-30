Анвар Гатиятулин подвёл итоги предсезонной подготовки «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвёл итоги предсезонной подготовки команды.

– Довольны ли всем, как прошла предсезонка, или есть ещё что улучшать?

– Конечно, в идеале иметь всю команду к началу сборов, чтобы проверить и наиграть все сочетания. Работаем в реалиях, к нам добавится ещё Кевин Хейз, нужно будет опять смотреть сочетания. Проверять мы это уже будем в течение регулярного чемпионата. Но у нас есть такой опыт, поэтому, будет немножко проще.

В целом мы выполнили то, что планировали, получили информацию, кем-то довольны, от кого-то ждали большего. Здесь тоже для нас есть хорошая информация, будем думать, что делать дальше, — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.