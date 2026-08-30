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Гатиятулин высказался о возможном переходе Никиты Гусева в «Ак Барс»

Гатиятулин высказался о возможном переходе Никиты Гусева в «Ак Барс»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что был бы рад поработать с нападающим Никитой Гусевым. На данный момент форвард является свободным агентом и находится в стадии переговоров с клубами КХЛ.

– Сейчас свободен один из главных свободных агентов КХЛ Никита Гусев. Насколько вам интересно поработать с игроком такого склада?
– Все знают Никиту, что тут добавить, один из лидеров. И у меня был опыт работы с ним в СКА. Надо смотреть, я всегда говорю про баланс – какую роль, на какой позиции, какие партнёры есть в звеньях. Будем смотреть, менеджмент работает над усилением. Если оно будет, конечно, мы только за, — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.

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