«На всё воля божья». Бобровский поделился эмоциями от перехода в «Торонто»

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Сергей Бобровский рассказал об уходе из «Флориды Пантерз». Россиянин провёл в «Пантерз» семь сезонов и дважды стал обладателем Кубка Стэнли (2024, 2025).

– Переход в «Мэйпл Лифс» – новый вызов в вашей карьере, дополнительная мотивация. Вы называли Торонто хоккейной Меккой. При этом во Флориде вы сами во многом создали хоккейную Мекку, завоевав там два Кубка Стэнли подряд.

– Во Флориде было замечательное время. Я благодарен за всё. Но, как я говорю, на всё воля божья. И сейчас я воодушевлён, с нетерпением жду своего вызова в «Торонто». Это будет большое и очень интересное испытание. Поэтому готовлюсь, тренируюсь и буду стараться делать всё возможное, чтобы дать команде шанс победить, – цитирует Бобровского «Матч ТВ».