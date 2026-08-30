15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Минск — Динамо Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«На всё воля божья». Бобровский поделился эмоциями от перехода в «Торонто»

«На всё воля божья». Бобровский поделился эмоциями от перехода в «Торонто»
Комментарии

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Сергей Бобровский рассказал об уходе из «Флориды Пантерз». Россиянин провёл в «Пантерз» семь сезонов и дважды стал обладателем Кубка Стэнли (2024, 2025).

– Переход в «Мэйпл Лифс» – новый вызов в вашей карьере, дополнительная мотивация. Вы называли Торонто хоккейной Меккой. При этом во Флориде вы сами во многом создали хоккейную Мекку, завоевав там два Кубка Стэнли подряд.
– Во Флориде было замечательное время. Я благодарен за всё. Но, как я говорю, на всё воля божья. И сейчас я воодушевлён, с нетерпением жду своего вызова в «Торонто». Это будет большое и очень интересное испытание. Поэтому готовлюсь, тренируюсь и буду стараться делать всё возможное, чтобы дать команде шанс победить, – цитирует Бобровского «Матч ТВ».

Материалы по теме