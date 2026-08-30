Кудашов: стараемся в максимально сжатые сроки стать той командой, которой хотим

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов высказался о становлении новой команды. Специалист возглавил екатеринбургский клуб в межсезонье.

– Вы уже выбрали капитана и ассистентов?

– Нет ещё, у нас будут выборы по приезде.

– То есть не вы будете назначать?

– Нет.

– Когда команда только строится, предсезонные турниры имеют для вас большее значение, нежели когда вы работали в одной команде несколько лет подряд?

– Когда ты работаешь в одной команде, то этот этап он уже пройден. Уже знают все свои роли, и ты только смотришь за тем, кто как готов и кто как выполняет. Здесь очень много компонентов, которые приходится соединять. Вы же понимаете, что здесь строится коллектив. Разные люди, характеры, разные персоналии. Это первое, когда строится коллектив. Теперь этому коллективу предстоит понять, во что мы играем, какая цель стоит, как к ней идти и хочет ли он к ней идти. С одной стороны, вроде бы простой момент – собрали команду, давайте играть. С другой стороны, хотим основательно к этому подойти. Цели и задачи у нас ясны. Команда приняла это. Стараемся в максимально сжатые сроки стать той командой, которой хотим.

– Вы говорили, что никто не умеет заглядывать в будущее, но всё-таки о каких сроках тут примерно может идти речь?

– Алгоритм действий, естественно, есть. Уже вижу, что она вырисовывается. Уже могу сказать, что мы однозначно начинаем сезон не с нуля. Сегодня уже увидел, что команда хочет выигрывать и имеет для этого возможности. В принципе, большую часть игры, по мне, мы контролировали, но ест