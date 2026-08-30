Алексей Сопин назвал игроков «Авангарда», которые пропустят старт нового сезона КХЛ

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал о травмированных игроках команды перед стартом нового сезона КХЛ.

«Прохоркин вернётся через четыре-пять недель, у Леуки более серьёзное повреждение. Только во время операции будет понятно точнее сроки восстановления. Операция точно потребуется, она пройдёт в Германии. Лажуа выбыл достаточно надолго, где-то шесть недель.

Пакетт не смог прибыть в расположение команды как планировалось по семейным обстоятельствам. Прибудет в середине сентября, мы на него не давим. Есть проблемы с составом и центральной линией, но Седрик всё равно сейчас бы не смог играть», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.