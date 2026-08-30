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Генменеджер «Авангарда»: наш лазарет переполнен. Не исключаю какие-то сделки и обмены

Генменеджер «Авангарда»: наш лазарет переполнен. Не исключаю какие-то сделки и обмены
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что в команде большое количество травмированных игроков перед стартом сезона.

«Сейчас возможность для ребят из системы проявить себя. Я не исключаю при этом, что будут какие-то сделки и обмены, лазарет переполнен, в нём шесть человек основного состава. Сейчас некого подписать просто так, если обмен, то придётся отдавать кого-то ценного. Но пока будем обходиться своими ребятами», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Новый сезон-2026/2027 Континентальной хоккейной лиги начнётся 5 сентября. Первый матч сезона «Авангард» сыграет с «Салаватом Юлаевым» 7 сентября в Омске.

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