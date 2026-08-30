«ТВ-шоу в Америке делают своё дело». Сопин — о снижении числа переходов из АХЛ в КХЛ

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин посетовал на снижение количества переходов хоккеистов из АХЛ в КХЛ из-за политической и экономической ситуации в мире.

«Не знаю, насколько растут зарплаты в АХЛ — это основной рынок для КХЛ. Сейчас одно из самых слабых межсезоний, текущая обстановка в мире диктует такие условия. Европейцы давно к нам не едут, сейчас и североамериканцы начинают оглядываться. Новости, ТВ-шоу в Америке делают своё дело. Хорошо, что у нас ребята адаптированные, они видят, что ничего сверхъестественного не происходит, как могут показывать в западных СМИ», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.