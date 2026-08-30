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«Первый месяц будет очень тяжёлым». Сопин — о большом количестве травм в «Авангарде»

«Первый месяц будет очень тяжёлым». Сопин — о большом количестве травм в «Авангарде»
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги омская команда будет испытывать трудности из-за большого количества травм.

«Понимаем, что первый месяц будет очень тяжёлым из-за большого количества травм ведущих игроков. Думаю, шаг за шагом будем идти, готовиться к каждой игре планомерно, далеко не загадываем. Уверен, что, когда все ребята поправятся, будет команда другого калибра», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Новый сезон-2026/2027 Континентальной хоккейной лиги начнётся 5 сентября. Первый матч сезона «Авангард» сыграет с «Салаватом Юлаевым» 7 сентября в Омске.

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