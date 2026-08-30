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Сопин ответил на вопрос, мог ли перейти в «Авангард» новичок «Ак Барса» Кевин Хейз

Сопин ответил на вопрос, мог ли перейти в «Авангард» новичок «Ак Барса» Кевин Хейз
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что омский клуб не рассматривал кандидатуру нападающего Кевина Хейза, который перешёл из НХЛ в состав «Ак Барса».

«Хейз не был в нашем списке кандидатов. Скорее всего, он решил рассмотреть вариант с КХЛ недавно, а мы ещё с начала лета были укомплектованы по легионерским позициям. Варианты выхода на хоккеиста напрямую можно найти, наш тренерский штаб много лет работал в Северной Америке, для них не проблема уточнить у кого-то из кандидатов потенциальный интерес к России. Про нашу страну есть определённые стереотипы, так что такой способ помогает при ведении переговоров. Мы стараемся всегда сначала выйти на игрока, а не на агента», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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