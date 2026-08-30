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Генеральный менеджер «Авангарда»: мы с «Локомотивом» ненавидим друг друга

Генеральный менеджер «Авангарда»: мы с «Локомотивом» ненавидим друг друга
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил о принципиальном противостоянии с ярославским «Локомотивом». Омская команда три года подряд проигрывает ярославцам в плей-офф. Серии между командами получаются яркими, с большим количеством стычек и столкновений игроков.

«На данный момент мы с «Локомотивом» друг друга ненавидим, поэтому и полыхает всё и на льду, и на скамейках тренерских. Наверное, добавлять ещё принципиальных соперников на предсезонные турниры не стоит, всё должно быть дозированно», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

На предсезонном турнире на Кубок Блинова в Омске «Авангард» обыграл «Локомотив» со счётом 2:1 по буллитам.

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