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Сопин: никаких волнений и переживания от ребят не было в плане безопасности в Омске

Сопин: никаких волнений и переживания от ребят не было в плане безопасности в Омске
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что игроки омской команды чувствуют себя в безопасности в городе.

«Никаких волнений, беспокойства и переживания от ребят не было в плане безопасности в Омске. Не так часто до нас что-то долетает, поэтому мы в более выигрышной ситуации, чем другие клубы. К сожалению, это часть текущей нашей жизни», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В Омске и области за лето 2026 года фиксировались атаки и угрозы применения беспилотников, в частности крупный инцидент произошёл 6 июля (когда дроны атаковали Омский НПЗ), а также 2 августа.

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