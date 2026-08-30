Генменеджер «Авангарда» — о Гусеве: с удовольствием его возьмём без денег

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что был бы рад видеть в команде нападающего Никиту Гусева, который на данный момент является свободным агентом. Ранее Сопин на протяжении нескольких сезонов работал с Гусевым в московском «Динамо».

«Я в отличных отношениях с Никитой Гусевым и его агентом Юрием Николаевым. С удовольствием его возьмём без денег, вот вам официальное заявление», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В прошлом регулярном чемпионате 34-летний нападающий провёл 66 матчей, в которых отметился 17 заброшенными шайбами и 38 результативными передачами при показателе полезности «+7». В плей-офф на его счету четыре игры и 2 (1+1) очка.