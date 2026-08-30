СКА обыграл СКА-ВМФ и стал победителем домашнего турнира имени Николая Пучкова

Сегодня, 30 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» состоялся матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова, в котором местный СКА принимал СКА-ВМФ. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 34-й минуте нападающий СКА Линус Вайсcбак забил первый гол с передач Андрея Педана и Рокко Гримальди. На 38-й минуте форвард Даниил Мироманов удвоил преимущество армейцев с передач Игоря Ларионова и Василия Атанасова. На 55-й минуте Никита Зайцев забросил третью шайбу, однако спустя 20 секунд Матвей Кабуш размочил счёт в матче.

Турнир имени Николая Пучкова проходил с 27 по 30 августа в Санкт-Петербурге. СКА выиграл все три матча и стал победителем турнира.