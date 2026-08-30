15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Минск — Динамо Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА — СКА-ВМФ, результат матча 30 августа 2026 года, счет 3:1, турнир имени Николая Пучкова

СКА обыграл СКА-ВМФ и стал победителем домашнего турнира имени Николая Пучкова
Комментарии

Сегодня, 30 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» состоялся матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова, в котором местный СКА принимал СКА-ВМФ. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
30 августа 2026, воскресенье. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
СКА-ВМФ
Санкт-Петербург
1:0 Вайсcбак (Педан, Гримальди) – 33:31 (5x5)     2:0 Мироманов (Ларионов, Атанасов) – 37:23 (5x4)     3:0 Зайцев (Атанасов, Лутфуллин) – 54:47 (5x5)     3:1 Кабуш (Кузьминов, Казаков) – 55:07 (5x5)    

На 34-й минуте нападающий СКА Линус Вайсcбак забил первый гол с передач Андрея Педана и Рокко Гримальди. На 38-й минуте форвард Даниил Мироманов удвоил преимущество армейцев с передач Игоря Ларионова и Василия Атанасова. На 55-й минуте Никита Зайцев забросил третью шайбу, однако спустя 20 секунд Матвей Кабуш размочил счёт в матче.

Турнир имени Николая Пучкова проходил с 27 по 30 августа в Санкт-Петербурге. СКА выиграл все три матча и стал победителем турнира.