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Баландин: если «Трактор» хочет сократить зарплату Кравцову — это правильно

Баландин: если «Трактор» хочет сократить зарплату Кравцову — это правильно
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Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин поделился мнением о ситуации с нападающим челябинской команды Виталием Кравцовым. Ранее в СМИ появилась информация, что хоккеист недоволен нежеланием клуба платить ему зарплату. В июне Кравцов травмировал ахилл во время индивидуальной подготовки и выбыл до ноября-декабря.

«Я в этой ситуации полностью на стороне «Трактора». Если в клубе действительно хотят сократить зарплату Кравцову, то это правильное решение. Не понимаю, чем он может быть недоволен. Кравцов получил травму вне тренировочного и игрового процесса команды, и это чисто его ответственность.

Он вечно молодой и перспективный, но пока у него нет больших заслуг перед «Трактором» – он не выиграл Кубок Гагарина. Но, конечно, клуб должен ему помочь восстановиться после травмы. А в ситуации с контрактом пускай разбираются. Если Виталий считает, что он прав, то он может подать заявление в арбитражный комитет КХЛ», – цитирует Баландина «РБ Спорт».

В минувшем сезоне КХЛ 26-летний Кравцов набрал 37 (14+23) очков за 42 матча в регулярном чемпионате, а также 3 (2+1) очка в четырёх играх плей-офф. В прошедшем сезоне Кравцов стал лучшим бомбардиром челябинской команды в КХЛ, побив рекорд Антона Глинкина.

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