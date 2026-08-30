Московское «Динамо» стало обладателем Кубка мэра Москвы по хоккею

Сегодня, 30 августа, в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы», в котором встречались московское «Динамо» и минское «Динамо». Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу москвичей, которые стали победителями турнира.

В первом периоде москвичи забросили две шайбы — отличились Джордан Уил с передачи Ника Меркли, а также Егор Римашевский, которому ассистировали Дилан Сикьюра и Даниил Пыленков. Во втором периоде московский клуб забросил ещё одну безответную шайбу — отличился Игорь Мартынов с передачи Андрея Никонова. На ста