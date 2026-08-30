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Защитника минского «Динамо» унесли на носилках. Хоккейный матч завершился массовой дракой

Защитника минского «Динамо» унесли на носилках. Хоккейный матч завершился массовой дракой
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Сегодня, 30 августа, в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы», в котором встречались московское «Динамо» и минское «Динамо». Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу москвичей, которые стали победителями турнира.

Кубок мэра Москвы . Финал
30 августа 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Меркли) – 07:17 (5x5)     0:2 Римашевский (Сикьюра, Пыленков) – 07:56 (5x4)     0:3 Мартынов (Никонов) – 37:03 (5x5)     1:3 Брук (Липский, Кузьмин) – 41:02 (5x5)     1:4 Зборовский – 56:46 (en)    

За пару минут до конца матча состоялась потасовка между защитником минского «Динамо» Николя Мелошем и форвардом московского клуба Андреем Никоновым, который неудачно завалил своего оппонента на лёд. При падении и