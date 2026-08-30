Защитника минского «Динамо» унесли на носилках. Хоккейный матч завершился массовой дракой

Сегодня, 30 августа, в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы», в котором встречались московское «Динамо» и минское «Динамо». Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу москвичей, которые стали победителями турнира.

За пару минут до конца матча состоялась потасовка между защитником минского «Динамо» Николя Мелошем и форвардом московского клуба Андреем Никоновым, который неудачно завалил своего оппонента на лёд. При падении и