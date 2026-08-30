Бывший главный тренер СКА оценил перспективы команды выиграть Кубок Гагарина

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о перспективах армейского клуба в сезоне-2026/2027. Ранее главный тренер СКА Игорь Ларионов на презентации состава команды заявил, что миссия игроков – привезти Кубок Гагарина в Петербург.

«И в прошлом сезоне говорили, что СКА нацелен на самый высокий результат. Другой вопрос, какой результат все получили. Однако сейчас, мне кажется, учитывая те усиления, которые были сделаны клубом, других задач ставить и нельзя. Подобран качественный состав, так что, повторюсь, у СКА других задач быть не может», – цитирует Черкаса Vprognoze.ru.

В прошлом сезоне СКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив ЦСКА (1-4).