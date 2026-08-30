«Есть какой-то кодекс». Главный тренер минского «Динамо» — о тяжёлой травме своего игрока

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин высказался о травме защитника Николя Мелоша, который получил повреждение в драке с форвардом московского «Динамо» Андреем Никоновым. Канадец подвернул ногу при падении на лёд и покинул площадку на носилках, а финальный матч Кубка мэра Москвы завершился массовой дракой. Московское «Динамо» одержало победу со счётом 4:1.

– Вопрос по главному эпизоду сегодняшнего матча