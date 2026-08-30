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10:00 Мск
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Брылин ответил, есть ли уже информация о состоянии игрока, покинувшего лёд на носилках

Брылин ответил, есть ли уже информация о состоянии игрока, покинувшего лёд на носилках
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин заявил, что не знает состояние здоровья защитника Николя Мелоша. Канадец подвернул ногу при падении на лёд в потасовке с Андреем Никоновым и покинул площадку на носилках, а финальный матч Кубка мэра Москвы завершился массовой дракой. Московское «Динамо» одержало победу со счётом 4:1.

Кубок мэра Москвы . Финал
30 августа 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Меркли) – 07:17 (5x5)     0:2 Римашевский (Сикьюра, Пыленков) – 07:56 (5x4)     0:3 Мартынов (Никонов) – 37:03 (5x5)     1:3 Брук (Липский, Кузьмин) – 41:02 (5x5)     1:4 Зборовский – 56:46 (en)    

– Есть ли информация, каково сейчас состояние Мелоша, потому что выглядело всё это очень нехоро