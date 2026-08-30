Брылин ответил, есть ли уже информация о состоянии игрока, покинувшего лёд на носилках

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин заявил, что не знает состояние здоровья защитника Николя Мелоша. Канадец подвернул ногу при падении на лёд в потасовке с Андреем Никоновым и покинул площадку на носилках, а финальный матч Кубка мэра Москвы завершился массовой дракой. Московское «Динамо» одержало победу со счётом 4:1.

– Есть ли информация, каково сейчас состояние Мелоша, потому что выглядело всё это очень нехоро