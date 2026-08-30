Тамбиев: как в «Адмирале» можно было ставить другую модель, если восемь часов в самолёте?

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев высказался о том, как изменилась его игровая модель по сравнению с той, что была при его работе в «Адмирале».

– Можно ли говорить, что ваша модель хоккея стала более агрессивной и активной? В первую речь идёт о подключениях защитников, потому что такого подбора не было у вас в «Адмирале»?

– Ну мы ставим ту модель игры, которую мы видим. Я бы не стал тут делать на форвардов и защитников. Что у меня есть в руках и в колоде, то мы и ставим. Стараемся отрабатывать то, во что будет играть московское «Динамо». Тут дело не в защитниках, дело в нападающих.

– Просто бросается в глаза, насколько активно они у вас подключаются к атаке.

– Так движется хоккей. Таковы его реалии, а мы стараемся идти в ногу со временем. Конечно, я отталкиваюсь от уровня и подбора игроков. Как от их хоккейного интеллекта, так и от их скоростных качеств. В «Адмирале» была одна модель игры… Но как можно было играть в такую модель, если ты в самолёте по восемь-девять часов находишься? И