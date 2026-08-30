15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Сибирь — Северсталь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
10:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Энас: главная задача на сезон — пройти второй раунд, дальше — Кубок Гагарина

Энас: главная задача на сезон — пройти второй раунд, дальше — Кубок Гагарина
Комментарии

Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас заявил, что задачей для команды в новом сезоне КХЛ будет завоевание Кубка Гагарина. Лучшим результатом минского клуба в истории лиги является выход во второй раунд плей-офф.

— В прошлом сезоне вы побили снайперский клубный рекорд. Есть ли дополнительная ответственность из-за этого?
— Для меня главная задача и дополнительная мотивация – пройти второй раунд. Мы два года подряд доходим до второго раунда и не можем выйти дальше. Это имеет большее значение для меня, чем индивидуальные награды. Очень хочется в этом сезоне минимум пройти второй раунд, дальше – пойдём за Кубком. Мы постараемся добраться до него. Сейчас индивидуальные задачи особо не интересуют, работаю на команду.

— Тяжело ли было найти «химию» в звене после ухода Пинчука? Как оцените игру Чухраева?
— Да, Виталий прекрасный человек и игрок, который наконец-то заслужил свой шанс в НХЛ. Желаю ему всего наилучшего. Так бывает: меняются игроки, звенья. Я знаком с Крисом Тирни, он уже играл со мной в одном звене, какая-никакая сыгранность есть. Сейчас классное время, чтобы нащупать эту