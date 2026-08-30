Энас: главная задача на сезон — пройти второй раунд, дальше — Кубок Гагарина

Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас заявил, что задачей для команды в новом сезоне КХЛ будет завоевание Кубка Гагарина. Лучшим результатом минского клуба в истории лиги является выход во второй раунд плей-офф.

— В прошлом сезоне вы побили снайперский клубный рекорд. Есть ли дополнительная ответственность из-за этого?

— Для меня главная задача и дополнительная мотивация – пройти второй раунд. Мы два года подряд доходим до второго раунда и не можем выйти дальше. Это имеет большее значение для меня, чем индивидуальные награды. Очень хочется в этом сезоне минимум пройти второй раунд, дальше – пойдём за Кубком. Мы постараемся добраться до него. Сейчас индивидуальные задачи особо не интересуют, работаю на команду.

— Тяжело ли было найти «химию» в звене после ухода Пинчука? Как оцените игру Чухраева?

— Да, Виталий прекрасный человек и игрок, который наконец-то заслужил свой шанс в НХЛ. Желаю ему всего наилучшего. Так бывает: меняются игроки, звенья. Я знаком с Крисом Тирни, он уже играл со мной в одном звене, какая-никакая сыгранность есть. Сейчас классное время, чтобы нащупать эту