15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Сибирь — Северсталь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
10:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов: пришёл час, когда Атанасову надо сделать следующий шаг. Будем ему помогать

Ларионов: пришёл час, когда Атанасову надо сделать следующий шаг. Будем ему помогать
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил обмен нападающего Василия Атанасова из нижегородского «Торпедо», где он ранее работал вместе с игроком.

— За Атанасова пришлось отдать Полякова, тяжёлое ли это было решение?
— В этом бизнесе принимаешь необходимые на данный момент решения. Полякова в прошлом году мало кто знал, мы дали ему возможность, он ей воспользовался, так же как другие молодые – Романов, Дишковский, Недопёкин, Короткий.

Атанасова я хорошо знаю, он уже четыре полных сезона провёл, он стал отцом. Пришёл тот час, когда надо сделать следующий шаг, мы будем ему в этом помогать, так же как и Аймурзину. Здесь требования немного другие, чем в других командах. Хотим, чтобы ребята стали ещё ярче, успешнее, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
СКА обыграл СКА-ВМФ и стал победителем домашнего турнира имени Николая Пучкова