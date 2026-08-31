Ларионов: пришёл час, когда Атанасову надо сделать следующий шаг. Будем ему помогать

Главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил обмен нападающего Василия Атанасова из нижегородского «Торпедо», где он ранее работал вместе с игроком.

— За Атанасова пришлось отдать Полякова, тяжёлое ли это было решение?

— В этом бизнесе принимаешь необходимые на данный момент решения. Полякова в прошлом году мало кто знал, мы дали ему возможность, он ей воспользовался, так же как другие молодые – Романов, Дишковский, Недопёкин, Короткий.

Атанасова я хорошо знаю, он уже четыре полных сезона провёл, он стал отцом. Пришёл тот час, когда надо сделать следующий шаг, мы будем ему в этом помогать, так же как и Аймурзину. Здесь требования немного другие, чем в других командах. Хотим, чтобы ребята стали ещё ярче, успешнее, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.