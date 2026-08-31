15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Сибирь — Северсталь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
10:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов — о полноценном контракте для сына: думаю, руководство скоро решит вопрос

Ларионов — о полноценном контракте для сына: думаю, руководство скоро решит вопрос
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что доволен своим сыном Игорем Ларионовым-младшим, который находится в команде на просмотровом контракте.

— Прошёл ли Ларионов просмотр, будет ли полноценный контракт?
— У него есть агент, который решает эти вопросы. Ожидать слишком многого с самого начала, когда ты не играл восемь месяцев… хотя я доволен его вложением в команду. Проверять игрока, который уже четыре сезона в КХЛ отыграл, и ссылаться на травму – это не так просто. Он находится на правильном пути, думаю, руководство сегодня-завтра этот вопрос решит. Я как игроком им доволен, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
СКА обыграл СКА-ВМФ и стал победителем домашнего турнира имени Николая Пучкова