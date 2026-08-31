Ларионов — о полноценном контракте для сына: думаю, руководство скоро решит вопрос

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что доволен своим сыном Игорем Ларионовым-младшим, который находится в команде на просмотровом контракте.

— Прошёл ли Ларионов просмотр, будет ли полноценный контракт?

— У него есть агент, который решает эти вопросы. Ожидать слишком многого с самого начала, когда ты не играл восемь месяцев… хотя я доволен его вложением в команду. Проверять игрока, который уже четыре сезона в КХЛ отыграл, и ссылаться на травму – это не так просто. Он находится на правильном пути, думаю, руководство сегодня-завтра этот вопрос решит. Я как игроком им доволен, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.