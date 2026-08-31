«Это фейк». Американский журналист опроверг слухи о переговорах «Филадельфии» с Шипачёвым

Североамериканский журналист PHLY Sports Чарли О'Коннор, специализирующийся на освещении жизни вокруг «Филадельфии Флайерз», прокомментировал информацию о возможной заинтересованности «лётчиков» в подписании российского нападающего Вадима Шипачёва. Ранее в Северной Америке набрал популярность пост представившегося журналистом The Athletic Эвана Аткинса, в котором утверждалось, что клуб приблизился к подписанию 39-летнего форварда «Салавата Юлаева». Форвард подписал контракт с уфимским клубом в межсезонье.

— Действительно ли «Филадельфия» может быть заинтересована в подписании Шипачёва? Или это фейк?

— Нет, это фейк. Этот аккаунт — фейковый инсайдерский аккаунт», — сказал О'Коннор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.