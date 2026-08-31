Ларионов: СКА пока не «Челси», у нас нет таких финансов. Ростер сейчас оптимальный

Главный тренер санкт-петербургского СКА Игорь Ларионов ответил на вопросы о составе команды.

— У СКА большой ростер, это не может стать проблемой для определения оптимального состава по аналогии с «Челси» в футболе?

— В футболе на поле выходит 11 человек, ростер «Челси» был 25 человек. В хоккее выходит 20 человек, у нас в обойме 24-25 человек. Не хотим иметь слишком много людей, но у нас пять игр за семь дней, это жёсткий старт сезона. Сейчас все, кто находится в команде, – игроки основного состава.

Мы пока не «Челси», у нас нет таких финансов, и мы не тратим £ 100 млн на сомнительных футболистов. Мы знаем всех ребят, и у всех будет шанс в этом году играть, делать команду лучше. Когда есть конкуренция, всегда можно посмотреть, кто ещё в обойме. Мы хотим, чтобы была правильная атмосфера, чтобы не было жалоб, оправданий. Каждый игрок важен для команды. Мы играем в команде с большими задачами, город ждёт побед. Ростер сейчас оптимальный.

— В этом сезоне будет ротация вратарей или сделаете ставку на одного из них?

— Есть важные понятия – терпение и время. Мы в прошлом году с самого начала поверили ребят, потерпели, ребята адаптировались, почувствовали себя. Мы уверены, что эти ребята будут делать работу ещё лучше. Всё, что может быть в спорте, – это вера, поддержка тр