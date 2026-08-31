Главный тренер СКА назвал ориентировочные сроки возвращения Тревора Мёрфи

Главный тренер санкт-петербургского СКА Игорь Ларионов высказался о восстановлении травмированного защитника Тревора Мёрфи. Игрок обороны получил травму в конце 2025 года.

— Когда ждать Мёрфи?

— Хотелось бы завтра, но это нереально. Динамика положительная, идём от недели к неделе. Это сложная операция, Мёрф хочет вернуться, но не будем форсировать. Объективно, примерно конец сентября – начало октября, когда он может быть готов. Важно, чтобы он был ментально готов, чтобы ушли все тревоги, которые обычно бывают после таких травм. Понятно, что он усилит команду, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.