Ларионов ответил на вопрос, какие ошибки прошлого года учёл при подготовке к сезону

Главный тренер санкт-петербургского СКА Игорь Ларионов высказался о предстоящем втором сезоне во главе команды.

— Стало ли больше давления в связи с тем, что состав стал сильнее?

— Давление всегда есть. Делаешь то, что можешь, пытаешься дать правильную энергетику команде. Если быть суровым и жёстким, это влияет на команду. Роль тренера – дать команде почувствовать, что в неё верят. Если есть какие-то вопросы, мы всегда готовы к диалогу. Стараемся делать так, чтобы игра была в радость, чтобы не было давления ни из чего. На льду надо получать удовольствие, наша задача – сделать так, чтобы ребята выходили не чтобы не проиграть, а чтобы выигрывать. Мы хотим атаковать, забивать больше голов, меньше пропускать. У нас есть все возможности для этого. Будем идти такой дорогой. Сезон длинный, выиграть каждый матч нереально, но хотим сделать так, чтобы любая игра оставалась в сердцах людей, чтобы победить, и не просто отсиживаясь в обороне, а чтобы люди получали удовольствие.

— Какая будет тренировочная нагрузка до первого матча сезона?

— У нас идёт лагерь, завтра тренировочный день. Нагрузка будет постоянно идти, мы должны быть в полном порядке. Тренеры ОФП мониторят каждого, понимаем степень усталости каждого игрока. Постепенно снижаем нагрузку, особенно в зале. На льду будем продолжать заниматься интенсивно. В игре нужен баланс между физикой и