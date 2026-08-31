Ларионов — о «СКА-Арене»: знаю, что план в среднем 10 тыс. человек. Хотим полный стадион

Главный тренер санкт-петербургского СКА Игорь Ларионов высказался о возвращении команды на стадион «СКА Арена». Домашние игры нового сезона КХЛ армейцы будут проводить на «СКА Арене».

— Вы вернулись на «СКА Арену» как хозяева. Какие ощущения?

— Всегда приятно играть на крутых аренах. «СКА Арена» — одна из лучших арен в Европе. Нас арена принимает хорошо, мы приняли арену, лёд для нас успешный – выиграли пять матчей из пяти. В сезоне хотим, чтобы арена заполнялась, чтобы был праздник хоккея. Знаю, что за кулисами сказали, что ожидаем план в среднем в сезоне 10 тыс. человек, а мы хотим, чтобы стадион был полным, чтобы в Питере это был самый горячий билет. Это может быть только тогда, когда команда играет ярко, на победу, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.