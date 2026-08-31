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«Артемий сам не ожидал, хотел остаться». Гавриков рассказал, удивился ли обмену Панарина

«Артемий сам не ожидал, хотел остаться». Гавриков рассказал, удивился ли обмену Панарина
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Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков заявил, что был удивлён обменом Артемия Панарина в «Лос-Анджелес Кингз».

— Не могу обойти стороной тему Артемия Панарина. Что вы почувствовали, когда «Рейнджерс» обменяли Артемия? Удивила ли вас эта новость?
— Меня вообще много что удивило, что у нас пошло не так в том сезоне, поэтому тут уже сложно ответить. Но я не ожидал, что так может произойти. Думаю, и сам Артемий не ожидал этого, хотел остаться, но как получилось, так получилось. Но он перешёл в «Кингз» и там один из лидеров команды, поэтому для него всё сложилось хорошо. Дай бог, чтобы у него получалось и дальше! — сказал Гавриков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Владиславом Гавриковым читайте на «Чемпионате»: