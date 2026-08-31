Хоккеист НХЛ: сборной России будет тяжело возвращаться на международную арену, конечно

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков заявил, что в случае допуска сборных России до международных соревнований российским хоккеистам потребуется некоторое время на адаптацию.

— Как вы думаете, насколько тяжело российским хоккеистам будет возвращаться на международную арену? Этот вопрос довольно активно обсуждается, причём не только в хоккее.

— Понятное дело, что уже столько времени прошло, какой-то опыт потерян. Будет тяжело, конечно. А что делать? Через игры, тренировки и турниры — только так можно набраться опыта и посмотреть реально, на каком уровне мы сейчас находимся, что мы можем улучшить. Тут особо нечего бояться — как говорится, глаза боятся, а руки делают (улыбается). Нужно выходить и показывать самый лучший результат. И от этого уже смотреть, что делать дальше, — сказал Гавриков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.