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«В минуты отчаяния разные мысли были». Гавриков о том, пожалел ли о переходе в «Рейнджерс»

«В минуты отчаяния разные мысли были». Гавриков о том, пожалел ли о переходе в «Рейнджерс»
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Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков поделился эмоциями от перехода из «Лос-Анджелес Кингз» перед началом прошлого сезона НХЛ.

— Прошлым летом вы переходили в «Рейнджерс» как в команду, которая считалась одним из главных претендентов на Кубок Стэнли, подписали длинный контракт. А команда в итоге выступила крайне неудачно и, судя по всему, ушла в перестройку. Не было ли в ходе сезона мыслей вроде «Блин, вот это я попал, конечно!»?
— В моменты отчаяния разные мысли посещали, но надо понимать, что такое выступление было стечением обстоятельств, у ребят было очень много травм. Надеюсь, что мы сможем показать наилучший результат, когда все будут здоровы. Вообще после предыдущего сезона нужно планку поднять и стараться, работать и приближаться к нашей лучшей версии, — сказал Гавриков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Владиславом Гавриковым читайте на «Чемпионате