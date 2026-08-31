Бывший директор «Трактора» рассказал, что ему не понравилось в команде в это межсезонье

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин высказался о последнем месте челябинцев на Мемориале Ромазана.

– Мы не знаем, какие нагрузки тренер [Скотт Гордон] давал команде. Возможно, он не ставил во главу угла победы на предсезонных матчах. У каждого тренера своя специфика подготовки. Поэтому то, что «Трактор» проигрывал в межсезонье, ни о чём не говорит. Будем надеяться, что причиной были высокие нагрузки, а теперь команда будет вкатываться в сезон.

Лично меня не устраивает вратарская позиция и игра в атаке. Новый голкипер команды Хёукеланн мне пока не очень нравится. Вратари высокого уровня не должны пропускать такие шайбы.

– Молодые игроки ещё не смогли себя ярко проявить…

– В Челябинске разбазарили всю молодежь. Вроде выстроена система «Белые Медведи» – «Челмет» – «Трактор», но игроков нет. Надо подумать о причинах, – цитирует Баландина «РБ Спорт».